Ini Penyebab 1.800 Warga Miskin Belum Mengambil Bantuan Pangan Non Tunai

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin dan pemerintah pusat saat ini melakukan rekonsialiasi data KPM baik realiasi maupun data untuk yang bersangkutan penerima BPNT.

“Penerima BPNT itu by name by address. Jadi kita cek ke lapangan, apakah yang bersangkutan menerima atau tidak,” kata Kabid Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Aep Ruhya.

Ditambahkannya, dari rekonsiliasi data tersebut akan tampil berapa BPNT yang sudah terealiasi dan BPNT yang belum terealiasi berapa.

Petugas akan mencek ke lapangan kenapa belum mengambil BPNT dalam waktu satu bulan.

“Data kuota penerima BPNT dan data realiasi di lapangan inilah yang kita cek ke lapangan,” katanya.

Diakuinya, dari hasil cek lapangan ditemukan ada 1.800 warga miskin belum mengambil BPNT.

Penyebabnya karena adanya saldo gantung atau dananya belum masuk ke KPM.

Kemungkinan ada masalah dengan EDC (Electronic Data Capture) atau EDC nya terlambat sehingga kendala di pihak bank.

Masalah lainnya, sambung Aep, ada KPM yang sudah meninggal, pindah alamat dan kartu ATM combonya rusak, dan kartu terblokir karena salah PIN (Personal Identification Number).

Dengan kondisi ini, dinas sosial tetap mengkomunikasikan ke pemerintah pusat sehingga perkembangan terakhir sebagian KPM sudah menerima dana BPNT.

Padahal, awalnya KPM tersebut mengalami saldo gantung.

“Setiap akhir bulan, dinas sosial dan tiga bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) selalu berkumpul melakukan rekonsiliasi data,” katanya.