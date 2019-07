Live TVRI! Jadwal Final & Live Streaming Japan Open 2019, Minggu (28/7) Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra

Saksikan babak final turnamen badminton via Live Streaming Japan Open 2019 yang disiarkan langsung TVRI. Dapat juga ditonton via live streaming BWF & Vidio.com premier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal final Japan Open 2019 (Jepang Open 2019) yang disiarkan langsung TVRI dan live streaming vidio.com premier via TSB4. Ada laga All Indonesian Final dan Jonatan Christie vs Kento Momota.

Jadwal final dan Live Streaming Japan Open 2019 yang disiarkan langsung TVRI akan disajikan pada Minggu (28/7/2019) mulai pukul 09.30 Wib. Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra Main.

Live streaming Japan Open 2019 babak final dapat diakses di akun youtube bwf atau vidio.com premier via TSB4 (berbayar).

Baca: Rekap Hasil Semifinal Japan Open 2019, Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra & Jonatan Christie vs Momota

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo melaju ke final Japan Open 2019 seusai mengalahkan Li Junhui/Liu Yuchen (China) pada Sabtu (27/7/2019).

Sempat tertinggal pada gim pertama, Marcus/Kevin akhirnya mampu menyudahi laga di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, itu dengan skor 16-21, 21-11, 21-18.

Dengan kemenangan ini, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo pun berhak menyusul langkah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang sudah lebih dulu lolos ke final.

Ahsan/Hendra lolos ke final Japan Open 2019 setelah berhasil menyudahi perlawanan jagoan publik tuan rumah, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, dengan skor 22-20, 21-10.

Kevin Sanjaya Sukamuljo pun menyambut positif pertemuan dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di final Japan Open 2019.

"Bisa ada all-Indonesian final pastinya jadi kebanggaan buat negara karena punya ganda putra yang merata kekuatannya," tutur Kevin dikutip BolaSport.com dari Badminton Indonesia.