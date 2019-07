Sehari Dirilis, Album Debut Kang Daniel Rajai iTunes di 15 Negara

Bintang Kpop Kang Daniel meluncurkan album perdana sebagai artis solo berjudul Color On Me pada Kamis (25/7/2019).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bintang idola Kpop Kang Daniel mengawali karier solonya dengan prestasi bagus. Album Color On Me yang dia rilis pada 25 Juli 2019 mendapat respons positif.

Sambutan baik itu tidak hanya di tanah airnya, Korea Selatan, tetapi juga di berbagai negara lain termasuk Indonesia.

Color On Me langsung menempati puncak daftar album terpopuler di iTunes setidaknya di 15 wilayah.

Wilayah-wilayah itu adalah Indonesia, Hong Kong, Laos, Kamboja, Makau, Malaysia, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Taiwan, Turki, Uni Emirat Arab, dan Vietnam.

Sementara itu lagu utama album Color On Me, “ What Are You Up To”, merajai situs-situs musik utama di Korea Selatan seperti Bugs, Naver, dan Soribada.

Kang Daniel secara pribadi berpartisipasi dalam produksi album ini dengan harapan bisa menyampaikan pesan untuk menemukan dan menciptakan warna sendiri.

Selain trek berjudul "What Are You Up To", album ini menampilkan total lima lagu, termasuk "Intro (Through the night)", "Color", "Horizon", dan "I HOPE".

Untuk " Color on Me", Kang Daniel bekerja sama dengan tim produksi Devine Channel dan koreografer internasional Antoine Troupe.

Kehadiran Daniel sebagai artis solo sudah lama dinanti sejak kontraknya dengan boyband Wanna One berakhir pada 31 Desember 2019 lalu.

Sebenarnya ia diharapkan melakukan debut solo pada April lalu. Namun konfliknya dengan agensinya, LM Entertainment, membuat nasibnya terkatung-katung.

Konflik itu membawa Daniel dan LM Entertainment bertarung di pengadilan, yang akhirnya dimenangi oleh pemuda 22 tahun itu.

Kini Kang Daniel bernaung di KONNECT Entertainment yang hanya mengurusi dirinya.

Bersama agensi itu, Kang Daniel berhasil mewujudkan mimpinya menjadi artis solo sekaligus mengobati kerinduan penggemarnya.

