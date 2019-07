BANJARMASINPOST.CO.ID - Tulisan Faisal Nasimuddin Diduga untuk Luna Maya, Kode untuk Mantan Ariel NOAH di Agustus ini

Pengusaha asal Malaysia, Faisal Nasimuddin, yang dikabarkan dekat dengan Luna Maya, lagi-lagi membuat penggemar sang aktris bertanya-tanya.

Pasalnya, unggahan Instagram Faisal Nasimuddin, Jum'at (26/07/2019) ia seolah berteka-teki dengan pengikutnya.

Sebenarnya tak ada wajah atau sesuatu yang berkaitan dengan Luna Maya pada unggahan Faisal Nasimuddin tersebut.

Faisal Nasimuddin hanya mengunggah foto dirinya sedang berada di dalam mobil.

Duda 3 anak itu mengenakan kaus hitam dan juga kacamata dengan warna yang sama.

Kedua tangannya memegang setir sementara pria tersebut tersenyum ke arah kamera.

Faisal Nasimuddin menuliskan:

It's time for another adventure, be safe on the road (saatnya buat petualangan lain, hati-hati di jalan).

Faisal Nasimuddin juga menambahkan sejumlah tagar seperti #longweekend, #publicannouncement #lol #positivevibes #friyay #sharewithsmf.