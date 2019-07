Video Putri Raisa dan Hamish Daud, Zalina Raine Wylie Tersebar ke Publik, Langgar Janji?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video putri Raisa dan Hamish Daud tersebar. Wajah Zalina Raine Wylie tersebar ke publik,

Beberapa bulan lahir, akhirnya wajah putri Raisa dan Hamish Daud terungkap ke publik.

Pasalnya, Raisa dan Hamish Daud, di akun Instagram masing-masing tak pernah membagikan wajah anak mereka.

Hal tersebut pun membuat warganet penasaran soal wajah Zalina yang merupakan perpaduan rupa kebulean Hamish Daud dan cantiknya Raisa.

Melansir berita Tribun Bogor, Sabtu (27/07/2019) baru-baru ini, potret wajah anak perempuan Raisa itu justru muncul di media sosial.

Adalah akun @itsdavidali yang membagikan potret anak Raisa dan Hamish Daud.

Tak hanya berupa foto, akun tersebut rupanya mengunggah video kebersamaannya dengan Raisa dan Zalina.

Seolah gemas, akun tersebut pun terus menyoroti wajah Zalina dan sesekali mengarahkan kameranya kepada Raisa.

Ia pun menuliskan keterangan terkait dengan video yang dibagikan tersebut.

"Starting the day off with some good vibes, (Memulai hari bersama beberapa orang yang memiliki energi baik)," tulis akun @itsdavidali.