4 Kata Sentilan Sunan Kalijaga Sunan pada Mantan Salmafina Sunan Saat Taqy Malik Ikuti Tren Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ikuti Tren Ini, mantan suami Salmafina Sunan malah disemprot Sunan Kalijaga. Kalimat Taqy Malik berbuah 4 kata sentilan Sunan Kalijaga.

Ketika Taqy Malik diam-diam saja dengan kehidupan barunya setelah bercerai dari Salmafina, Sunan Kalijaga justru kembali menyentil pria tersebut.

Sunan Kalijaga ayah dari Salmafina Sunan lagi-lagi membuat pernyataan tak terduga soal mantan menantunya, Taqy Malik.

Setidaknya, pernyataan Sunan Kalijaga tersebut tersebar pada Sabtu, (27/07/2019) di sejumlah akun gosip.

Baca: Nama Ayah Bilqis di Kartu Identitas Anak Ayu Ting Ting Bukan Enji, Ivan Gunawan atau Shaheer Sheikh?

Baca: Kejiwaan Anak Fairuz A Rafiq dan Galih Ginanjar Terpengaruh Kasus Ikan Asin? King Faaz Minta Ini

Di unggahan Taqy Malik pada 17 Juli silam, Sunan Kalijaga menuliskan komentar bernada sinis.

Foto unggahan Taqy tersebut menunjukkan penampilan tua Taqy Malik.

Hafiz quran itu rupanya mengikuti tren aplikasi FaceApp yang mana penampilan seseorang di masa tuanya dapat terlihat.

Taqy Malik yang mengenakan sorban putih dan berkacamata itu terlihat keriput.

"Maukah kaka menua bersamaku? Yes or never," tulis Taqy dalam keterangan foto.

Di antara ribuan komentar di Instagram Taqy Malik tersebut, Sunan Kalijaga turut memberikan suaranya.