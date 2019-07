Cerdas dan Cantik, Dokter Estetik ini Melanglang Buana Menimba Ilmu, Semua Didapatkan Gratis

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - MENDALAMI bidang estetik atau kecantikan, membuat dokter muda ini bisa melanglang hingga luar negeri.

Tidak itu saja, sejumlah penghargaan juga diraihnya.

Dokter muda yang bernama lengkap Dr Ayu Widyaningrum MM, Master of American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM), Master of IBAMS ini bisa dibilang perempuan inspiratif yang ada di Banua.

Berprofesi sebagai seorang dokter estetik dan merupakan owner Widya Esthetic Clinic, dokter Widya merupakan pakar kecantikan yang menorehkan banyak penghargaan.

Tak kurang sekitar 60 penghargaan bergengsi di tingkat lokal hingga nasional diraih oleh perempuan ini.



Menariknya, banjir penghargaan tersebut didapat oleh dokter Widya baru sejak akhir tahun atau pada Desember 2018 alias hanya dalam kurun waktu delapan bulan.

Baca: Inikah Pacar Baru Aurel Hermansyah yang Digandeng Ashanty, Bukan Verrell Bramasta atau Atta

Baca: Tutup Penerbangan ke Manokwari Sejak 30 Juli, Sriwijaya Air Pastikan Armadanya Layak Terbang

Baca: Saingi Luna Maya, Istri Wagub Ini Disebut Mirip Suzanna Saat Kenakan Kebaya Hitam

Baca: Demi Jodoh Ayu Ting Ting Ikuti Ritual di Pernikahan Tania Nadira, Mimpi Sahabat Ivan Gunawan

Penghargaan bergengsi yang didapat oleh dokter Widya, bahkan 2018 setidaknya mendapatkan lima penghargaan.

Misalnya penghargaan wanita menginspirasi dan klinik kecantikan terbaik.



Kemudian pada 2019, dokter Widya menyabet penghargaan seperti Kartini Pembawa Perubahan 2019 kategori CEO Visioner Terbaik Indonesia, dan juga sebagai Klinik Kecantikan Terbaik Indonesia 2019.

Dokter kelahiran Kotabaru 12 Agustus 1990 dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini secara khusus menekuni bidang estetik di luar negeri.

Istri dari Edwin AM SH MM ini sudah menimba ilmu di Korea, Hong Kong, Singapura, Perancis, Australia hingga Jerman.

Bahkan tidak lama lagi akan segera menimba ilmu ke Amerika.

Dan yang menariknya, dokter Widya berkesempatan memperdalam ilmu estetik di berbagai belahan dunia ini secara gratis.

"Alhamdulillah saya belajar di luar negeri ini karena dapat beasiswa, dan semuanya belajarnya di luar negeri," katanya.

Setelah lulus di kedokteran, dokter Widya sendiri sebenarnya bisa menekuni bidang kulit dan juga kelamin namun dirinya lebih tertarik menekuni dermatologi dan estetik.

"Selain itu saya juga memang memilih yang sifatnya tidak terlalu urgent seperti jantung atau pasien mau melahirkan dan sebagainya. Karena saya juga punya keluarga dan tiga anak, jadi mencari yang tidak terlalu menyita waktu sehingga memiliki banyak waktu juga untuk keluarga dan anak," terangnya.