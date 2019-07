Cut Meyriska Bantah Pernikahan dengan Roger Danuarta, Sebut Hoax Meski Foto Prewedding Tersebar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesinetron Cut Meyriska dikabarkan akan melangsungkan pernikahan dengan rekan seprofesinya, Roger Danuarta, pada hari ini, Minggu (28/7/2019).

Kabar tersebut kemudian ditampik oleh ibunda Meyriska, Cut Suharnita.

Serupa juga disampaikan oleh Meyriska beberapa menit kemudian. Ia mengatakan bahwa kalau kabar hari ini menikah dengan Roger adalah tidak benar.

"Menikah? Meyriska-nya masih tidur ini," kata Suharnita saat dihubungi, Minggu pagi.

"Hoax itu, nanti kalau ada kabar bahagia dikabari kok," tulis Cut Meyriska melalui pesan singkat.

Sebelumnya, Roger melamar Meyriska dengan nuansa romantis. Setelah Meyriska terbang dengan parayalang bersama seorang pemandu, Roger tiba-tiba menghampiri kekasihnya tersebut.

Roger mendatangi Chika (panggilan akrab Cut Meyriska) dengan membawa buket bunga. Roger lalu berlutut sambil mengungkapkan isi hatinya dan meminta Meyriska menjadi istrinya.

"I love you so much, will you marry me," tanya Roger. Dengan malu-malu, Chika lantas memberikan jawaban yang singkat dan bermakna bagi Roger. "Yess," ujar Chika yang kemudian Roger menyematkan cincin pada jari manis Chika.

Roger Danuarta saat melamar Cut Meyriska (Youtube Rogerchikajourney)

Foto Prewedding di Masjid Mirip Taj Mahal

Pasangan selebritas Roger Danuarta dan Cut Meyriska telah mengadakan foto prewedding di sebuah masjid yang berlokasi di Jakarta Utara.