Final Piala Indonesia Ditunda! Live Streaming PSM Makassar vs Persija di RCTI & Jawapos TV Batal

PSM Makassar vs Persija Jakarta di Final Piala Indonesia via Live Streaming RCTI dan Jawapos TV

Link live streaming RCTI - PSM Makassar vs Persija Jakarta leg kedua final Piala Indonesia Resmi Ditunda sore ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming PSM Makassar vs Persija Jakarta pada final Piala Indonesia 2018 leg kedua batal digelar hari ini, Minggu (21/7/2019) dan dipastikan ditunda pelaksanaannya

Sebelum laga ditunda, Final Piala Indonesia ini bisa diakses via Live Streaming PSM Makassar vs Persija Jakarta yang disiarkan langsung dan live streaming RCTI dan Jawa Pos TV sebagai official TV partner.

Live streaming RCTI bisa diakses di laman metube.id maupun aplikasi MNC Now. Link Live Streaming Jawapos TV ada di bagian berita ini.

PSM Makassar seyogyanya akan giliran menjamu Persija Jakarta dalam leg kedua final Piala Indonesia, Minggu (27/7/2019).

Laga PSM Makassar vs Persija Jakarta dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming RCTI mulai pukul 15.30 WIB.

Namun, laga PSM Makassar vs Persija Jakarta di leg kedua final Piala Indonesia ditunda hanya beberapa jam jelang pertandingan dimulai.

Dilansir Bpost Online dari Tribun Timur, padahal suporter telah memadati Stadion Andi Mattalatta Mattoanging Makassar, Minggu (28/7/2019).

Tetiba, Ketua Local Organizing Committe (LOC) PSM Makassar, Ali Gauli Arief, masuk lapangan dengan membawa pengeras suara.

Ia menginformasikan kepada seluruh suporter yang sudah hadir bahwa, pertandingan ditunda.