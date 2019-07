Ikuti Jejak Captain Marvel dan Avengers:Endgame, Spider-Man: Far From Home Raup Rp 13,8 Triliun

Spiderman Far From Home

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film Spider-Man: Far From Home berhasil meraup penghasilan 1,005 miliar dollar AS (lebih dari Rp 13,8 triliun) dari pemutarannya di seluruh dunia.

Dengan penghasilan itu Far From Home menjadi film ketiga Marvel yang berhasil menembus angka 1 miliar dollar.

Ia mengikuti jejak Captain Marvel (1,128 miliar dollar AS) dan Avenger: Endgame (2,79 miliar dollar AS).

Selain itu, Spider-Man: Far From Home juga merupakan film pertama sang Manusia Laba-laba yang menghasilkan 1 miliar dollar AS.

Dari pemutarannya di Amerika Serikat, film yang disutradarai Jon Watts itu meraup 333 juta dollar AS, sedangkan dari luar AS penghasilannya mencapai 672 dollar AS.

Baca: Kesedihan Orang Terdekat Siti Badriah Hantui Malam Pertama dengan Krisjiana Baharudin

Baca: Begini Scene Detik-detik Kematian Iron Man yang Dihapus dari Avengers:Endgame

Baca: Sebelum Hadir Mulan Jameela di Hidup Ahmad Dhani, Nama Maia Estianty di Majalah Jadi Sorotan

Film yang mulai diputar pada 3 Juli 2019 lalu itu dibintangi Tom Holland, Jack Gyllenhall, serta Zendaya.

Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker dalam sekuel Spider-Man: Homecoming tersebut.

Diceritakan bahwa Peter pergi ke Eropa bersama teman–teman sekelasnya, Ned (Jacob Batalon), MJ (Zendaya), dan yang lainnya.

Perjalanan Peter dkk berubah jadi misi penyelamatan ketika Peter direkrut oleh Nick Fury (Samuel L Jackson).

Ia diajak bekerja sama dengan Mysterio (Jake Gyllenhaal) guna menyelidiki makhluk berunsur misterius yang bermunculan di seluruh benua.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raup Rp 13,8 Triliun, Far From Home Jadi Film Spider-Man Tersukses"