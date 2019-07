Jelang Pernikahan, Roger Danuarta & Cut Meyriska Kompak Pajang Foto Berbusana Pengantin Aceh

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Jelang hari pernikahannya, artis peran Cut Meyriska mengunggah foto Roger Danuarta pada akun Instagram-nya, @cutratumeyriska, yang sedang mengenakan pakaian adat pengantin.

Foto itu merupakan foto pranikah atau pre-wedding yang dibidik oleh fotografer Diera Bachir. Roger pun terlihat gagah dengan pakaian serba hitam khas Aceh.

"Bismillah @rogerojey & @cutratumeyriska," tulis Meyriska pada akun Instagram-nya yang dikutip Kompas.com, Minggu (28/7/2019).

Bukan hanya Cut Meyriska, Roger juga balas mengunggah foto calon istrinya itu pada akun Instaram-nya, @rogerojey.

Terlihat Meyriska anggun dan menawan dengan pakaian adat Aceh berwarna keemasan tersebut. Keterangan yang sama juga dituliskan oleh Roger.

"Bismillah... @rogerojey & @cutratumeyriska," tulis Roger.

Kolom komentar ucapan selamat dan lancar sampai hari pernikahan diungkapkan para warganet. Sejumlah artis pun ikut mengucapkan dan sekadar memberi emoji.

Mereka di antaranya adalah Ria Ricis, Alice Norin, Asma Nadia, dan lainnya.

Sebelumnya, Roger melamar Meyriska dengan nuansa romantis. Setelah Meyriska terbang dengan parayalang bersama seorang pemandu, Roger tiba-tiba menghampiri kekasihnya tersebut.

Roger mendatangi Chika (panggilan akrab Cut Meyriska) dengan membawa buket bunga. Roger lalu berlutut sambil mengungkapkan isi hatinya dan meminta Meyriska menjadi istrinya.

"I love you so much, will you marry me," tanya Roger.

Dengan malu-malu, Chika lantas memberikan jawaban yang singkat dan bermakna bagi Roger.

"Yess," ujar Chika yang kemudian Roger menyematkan cincin pada jari manis Chika.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi kapan Roger dan Meyriska akan menikah. Tersebar kabar, Roger dan Meyriska akan menikah pada 25 Agustus 2019.

