Kebahagiaan Donna Harun Menikah Ketiga Kalinya, Sang Putra: Happy Wedding Ibu!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Donna Harun resmi menikah kembali untuk yang ketiga kalinya.

Kebahagiaan itu tak hanya dirasakan Donna, tetapi juga kedua putranya, Ricky Harun dan Jeje Soekarno.

Dalam akun Instagram @jejesoekarno, Jeje membagikan momen kebahagiaan ketika sang ibunda menikah di Bali, Sabtu (27/7/2019).

Jeje menunggah dua foto, di mana foto pertama terlihat dirinya sedang berpelukan hangat dengan ibunda.

Kemudian, ada pula mereka bersama putra Donna Harun yang lain, Ricky Harun.

"Ohana, happy wedding Ibu! I love you so much," tulis Jeje dalam keterangan fotonya seperti dikutip Kompas.com.

Artis peran Donna Harun bersama kedua putranya, Ricky Harun dan Jeje Soekanro. Donna Harun kembali menikah untuk yang ketiga kalinya, Jumat (26/7/2019).(Instagram @jejesoekarno)

Dalam foto itu, Donna terlihat cantik dan awet muda meski usianya telah memasuki 51 tahun.

Donna tampil mengenakan gaun berwarna krem dengan rambut panjangnya yang terurai.

Jeje juga mencurahkan kebahagiaannya lewat insta story-nya.