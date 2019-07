Kualitas Pelayanan Diganjar Penghargaan Bergengsi dari Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - BERBAGAI penghargaan didapat Dr Ayu Widyaningrum MM, Master of American Academy of Aestetic Medicine (AAAM), Master of IBAMS.

Terbaru, dokter Widya mendapatkan penghargaan tingkat Asia yakni berupa Asia Global Award 2019, Jumat (26/7) malam di The Trans Resort Hotel, Bali.

Penghargaan dari Asia Global Council and Seven Media Asia ini tentunya semakin melengkapi bahkan semakin menambah daftar penghargaan bergengsi yang diterimanya di bidang estetik.

"Alhamdulillah kembali mendapatkan penghargaan bahkan di tingkat Asia ini," ujarnya.

Dokter Widya pun mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang membuatnya bisa mendapatkan begitu banyak penghargaan termasuk juga yang paling terakhir didapatnya.

"Karena sebelumnya tidak ada kuistioner atau apa, jadi saya tidak tahu alasannya," ujarnya.

Dan dokter Widya pun menduga dirinya bisa mendapatkan banyak penghargaan tersebut karena kualitas pelayanan yang diberikannya kepada pelanggan.

"Mungkin karena kualitas dan juga kapasitas. Kemudian berkembang dari mulut ke mulut," pungkasnya.