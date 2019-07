LIVE INDOSIAR! Prediksi & Live Streaming Semen Padang vs Persebaya Liga 1 2019 di Indosiar

Aksi Amido Balde Jelang Semen Padang vs Persebaya di Liga 1 2019 via Live Streaming Indosiar

Link Live Streaming Semen Padang vs Persebaya Surabaya yang disiarkan langsung (Live) Indosiar dalam Liga 1 2019 tersaji.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dijadwalkan pertandingan Semen Padang vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2019 disiarkan langsung dan live streaming Indosiar pada Minggu (27/7/2019).

Live streaming Semen Padang vs Persebaya Surabaya disiarkan langsung di Indosiar dan Vidio.com yang dimulai pukul 19.00 WIB.

Nantinya laga kontra Semen Padang vs Persebaya Surabaya dapat disaksikan melalui siaran televisi dan live streaming Indosiar yang tersedia di akhir artikel ini.

Otavio Dutra bertekad memberikan kemenangan bagi Persebaya Surabaya saat sambangi markas Semen Padang.

Ini setelah empat laga sebelumnya Persebaya puasa kemenangan.

Persebaya Surabaya terpaksa menelan kekalahan dua laga, dua laga lainnya berakhir imbang.

Akibat catatan minor tersebut, Persebaya hingga saat ini harus puas berada di posisi 8 klasemen sementara dengan bekal 13 poin.

“Kami harus ambil tiga poin. Tidak ada cerita lain, karena di klasemen sekarang di posisi 8, kami harus kerja,” terang Dutra kepada SURYA.co.id.