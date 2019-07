Menikah yang Ketiga Donna Harus Pilih Lokasi di The Edge Bali, Seperti Apa dan Berapa Biayanya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada usia 51 tahun, Donna Harun melangsungkan upacara sakral pernikahan untuk ketiga kalinya. Salah satu anak Donna Harun yakni Jeje Soekarno lewat post Instagram-nya, Sabtu (27/7/2019), memberi ucapan selamat.

Pada post tersebut, Jeje lewat akun @jejesoekarno memberi tag location pernikahan ibundanya. The Edge Bali, begitu tulisannya.

The Edge Bali adalah resor mewah bintang lima yang terletak di Pecatu, Uluwatu. Ada delapan jenis villa di resor ini, mulai dari villa satu kamar hingga lima kamar. Semuanya menghadap ke lautan lepas Samudera Hindia.

Paket pernikahan

Layaknya deretan resor lainnya yang bertengger di tebing Uluwatu, The Edge Bali merupakan salah satu tempat terfavorit untuk melangsungkan pernikahan. Dari situs resmi The Edge Bali, terdapat beberapa opsi paket pernikahan yang bisa dipilih sesuai keinginan.

“Your wedding at the edge of the world,” begitu tulisannya. Resor bintang lima ini menyediakan paket pernikahan mulai dari 10-250 orang. Pengalaman sakral tak hanya bisa didapatkan lewat upacara pernikahan, tapi juga suguhan kuliner oleh Executive Chef Nyoman Nuasa. Sebelumnya, ia pernah menduduki posisi Sous Chef di Beverly Wilshire Hotel. Sebuah hotel bintang lima prestisius yang berlokasi di Rodeo Drive, Los Angeles, Amerika Serikat.



Chef Nyoman Suasa adalah mantan Sous Chef di Beverly Wilshire Hotel. Sebuah hotel bintang lima prestisius yang berlokasi di Rodeo Drive, Los Angeles, Amerika Serikat.(DOK.THE EDGE BALI)

Ada enam paket yang bisa dipilih yakni The Intimate Wedding, The Cliff Wedding, The Sea Wedding, The Sky Wedding, The Horizon Wedding, dan The Edge Wedding.

Paket pertama yaitu The Intimate Wedding dikhususkan hanya 10 orang terdekat. Paket termasukk upacara pemberkatan/ akad dan resepsi di Villa, menginap 1 malam untuk calon pengantin, dan couples spa treatment selama 75 menit. Semua dekorasi, kursi tamu, wedding cake tiga tingkat, dan three course meal untuk semua tamu juga termasuk. Harganya Rp 71,5 juta, belum termasuk tax & service charges.

Kedua adalah The Cliff Wedding, dengan kapasitas sampai dengan 24 orang. Akomodasi tersedia sebanyak tiga kamar, untuk maksimal enam orang tamu. Harganya Rp 123,5 juta, termasuk dekorasi, kursi tamu, wedding cake tiga tingkat, dan three course meal untuk semua tamu. Harga tak termasuk tax & service charges.