Satreskrim Polres Kotabaru Amankan Ratusan Botol Miras Beserta Pemiliknya

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Kotabaru, mengamankan ratusan botol minuman keras (miras) tanpa izin.



Ratusan botol miras tersebut diamankan dari sebuah rumah yang bertempat di Jalan Tambak II rt 19 rw 3 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Jajaran reskrim mengamankan barang bukti tersebut pada Kamis (25/7/19) sekitar pukul 22.00 wita.



Bukan hanya botol minuman keras, pemiliknya juga turut diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Pelaku melakukan kegiatan usaha perdagangam minuman beralkohol tanpa memiliki izin.

Pelaku adalah Agus Joni (41) warga Jalan Tambak II RT 19 rw 003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru.

Pelaku ditangkap di kediamannya usai melakukan transaksi jual beli minuman.



Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto SIK MH, melalui Kasat Reskrim Iptu Imam Wahyu Pramono SIK, Minggu (28/7/19) kepada Banjarmasinpost.co.id, membenarkan kasus tersebut.

Botol minum dan pemiliknya sudah ditahan karena melanggar aturan.



"Pelakunya sudah kami tahan. Kami proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.



Aksi pelaku itu diketahui setelah adanya informasi dari masyarakat.

Setelah itu, jajaran reskrim langsung melakukan penyelidikan dan benar adanya, pelaku perdagangkan minuman berlakohol tanpa izin.



"Setelah kami selidiki langsung kita datangi lokasi dan menemukan ratusan botol minuman keras dengan berbagai merek," katanya.



Barang bukti yang diamankan ada sebanyak 66 botol bir cina dengan isi 568 ml, 6 botol minuman beralkohol merk THE GENTBOY, 1 botol merk Whisky, 6 botol minuman beralkohol merk MC DONALD VODKA MIX, 15 botol minuman beralkohol merk NEW PORT PASSION BLUE, 12 botol minuman beralkohol merk MC DONALD ANGGUR MERAH, 36 botol minuman beralkohol merk TSINGTAO dan 5 botol merk BRANDY.



"Sesuai dengan aturan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan/ atau pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, " katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)