Liga 3 Kalsel Pekan ke-2 2019, Peseban Tumbangkan Persehan Marabahan, Tuan Rumah Kalah

BANJARMASINPOST.CO.ID- BANJARMASIN -Lanjutan Kompetisi Liga 3 zona Kalimantan Selatan 2019 kembali di gelar di beberapa tempat Minggu (28/7/2019) sore.

Banyak kejutan yang terjadi di pekan ke 2 kasta 3 ini. Tuan rumah yang banyak mendapat dukungan suporter justru bertumbangan.

Di mulai dari laga Barabai FC yang kedatangan tamunya dari PS Kab Tapin di Lapangan Murakata Barabai. Tim kota apam ini menyerah dengan skor 1-2.

Persetab Tabalong yang tampil di stadion Satabakawa juga menyerah atas timnya Gasib Barabai dengan skor 0-2.

Lalu tim kuat Persehan Marabahan yang menjamu Peseban Banjarmasin di Lapangan 5 Desember Marabahan menyerah dengan skor telak 0-3.

Namun hasil negetif tuan rumah tidak ditiru tim PS Balangan yang menang atas Persemar Martapura di lapangan Mini Marthasura Paringin dengan skor 2-0.

Runner up musim lalu Persetala Tanah Laut juga menang atas Perseka Kandangan di Stadion Pertasi Kencana Pelaihari 2-0.

Sementara laga Talenta Banua melawan Persebaru Banjarbaru yang sejatinya digelar di Stadion Demang Lehman Martapura ditunda.

Ketua harian PSSI Kalsel Djumaderi Maserun mengatakan Sebanyak 14 klub akan bersaing untuk menjadi juara sekaligus memperebutkan tiket menuju Liga 3 zona nasional.

Dari 14 klub yang ikut serta terbagi menjadi 4 grup dari hasil drawing dan sejumlah tim sudah menggelar pertandingan sebanyak dua kali.

Dari 4 grup yang bertanding. Dua diantaranya akan diisi empat tim yakni Grup B dan D.

Sedangkan Grup A dan C hanya beranggotakan tiga tim saja. Grup B dan D akan meloloskan dua wakil sedangkan grup A dan C hanya meloloskan juara grup dan satu tempat tersisa akan diperebutkan runner up terbaik dari grup A dan C. (banjarmasinpost/Khairil rahim)