Tekankan 2 Hal yang Buat Ayah Cut Meyriska Tak Sukai Roger Danuarta Sebelum Lamaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen lamaran Cut Meyriska dan Roger Danuarta lamaran jelang hari pernikahan keduanya tersebar.

Roger Danuarta memboyong keluarga besarnya yang didampingi Ustaz Felix Siauw untuk melamar Cut Meyriska.

Lamaran dilangsungkan pada Minggu (28/7/2019) di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta.

Seperti yang terlihat dari unggahan akun Instagram @dierabachir yang menjadi fotografer prosesi lamaran tersebut.

Sebelum resmi dilamar bersama anggota keluarga, Cut Meyriska juga sempat dilamar oleh Roger dengan cara yang romantis.

Hal ini terungkap dari unggahan di kanal outube Cut Meyriska Official.

Roger melamar pujaan hatinya tersebut kawasan puncak.

Saat itu, Chika yang tengah naik paralayang dikejutkan dengan tulisan "Bebe Will You Marry Me?".

Tak sampai di situ, setelah Chicka mendarat, Roger membawakan bouquet bunga berukuran besar.

Roger lalu bersimpuh dan memberikan sebuah cincin untuk Chika.

