BERLANGSUNG! Link Live Streaming PSG Vs Sydney FC di BeinSports 2 di Laga Pramusim 2019

Link Live Streaming PSG vs Sydney di Laga Pramusim 2019

Live Streaming PSG VS Sydney FC bisa disaksikan di Bein Sports 2 malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming PSG VS Sydney FC via beIN Sports 2 (berbayar) dalam laga pramusim 2019, yang akan tersaji pada Selasa (30/7/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming PSG VS Sydney FC akan dihelat di Suzhou Olympic Sports Centre Stadium Tiongkok mulai pukul 19.00 WIB.

Link Live Streaming PSG VS Sydney FC di laga persahabatan pramusim 2019 malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Kunjungan PSG ke Tiongkok adalah untuk laga persahabatan melawan klub Serie A Inter dan A-League, Sydney FC.

Pada pertandingan sebelumnya, PSG menelan kekalahan dari Inter Milan.

Nerazzurri menang adu penalti 5-4 setelah berimbang 1-1 selama 90 menit pada laga uji coba yang dihelat di Macau Olympic Stadium, Sabtu (27/7/2019) malam WIB lalu.

PSG memainkan skuad terbaiknya dengan Kylian Mbappe disokong Pablo Sarabia dan Julian Draxler.

Head to Head Paris Saint-Germain Vs Sydney FC:

– Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya –