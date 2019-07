Jelang HUT Kemerdekaan RI Agustus 2019, Hotel Rodhita Sediakan Paket Merah Putih Package

BANJARMASIN POST.CO.ID - Memasuki bulan Agustus, Rodhita Hotel Banjarmasin menyediakan promo paket kamar type Superior dan Deluxe yaitu Merah Putih Package.

"Harganya Rp 385.000,-nett/RN untuk tipe Superior Room dan Rp 485.000,-nett/RN buat tipe Deluxe Room," papar

Efi Naysila, Assistant Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (31/7/2019).

Menurut dia, itu sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orang. "Promo ini berlaku sampai dengan 20 Agustus 2019," tandssnya.

Ditambahkan Efi, mereka juga menawarkan promo food & beverage, yaitu untuk promo food ada Fantastic Ribs diharga Rp 75.000 nett & Oxtail Fried Rice dengan harga Rp. 65.000,-nett.

Selain itu, untuk promo beverage ada After School yang harganya Rp. 35.000 nett, dan juga Lovely Pink Ice hanya Rp. 30.000 nett

"Setiap malam kami membuka Warung Angkringan Rodhita yang berlokasi di depan hotel. Di warung Angkringan Roditha ini kami menyediakan berbagai menu special," kata Efi.

Ada nasi bakar ayam jamur, sego kucing, aneka sate, tahu, tempe bacem, bakwan, tempe goreng, cireng bumbu rujak, pisang bakar keju. Minuman STMJ dan minuman jahe panas.

"Semua makanan dan minuman tersebut dibanderol mulai dari harga Rp 3.000 sampai Rp16.000 saja," tegasnya.

Warung Angkringan Roditha ini buka dari pukul 18.00 Wita sampai 24.00 Wita. Bagi penyuka musik, setiap malam Kamis, malam Sabtu dan malam Minggu ada musik akustik di Angkringan.

"Bagi yang suka nongki bisa sekalian request lagu sambil menikmati suasana Angkringan," ucapnya.

Hotel Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin dan berlokasi sangat strategis ditengah-tengah kota Banjarmasin.

Bagi yang ingin reservasi kamar di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079. Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami “Stay With Us Fell More Than At Home”. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)