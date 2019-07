LIVE BEIN SPORTS 2 - Link Live Streaming Arsenal vs Angers di Laga Pramusim 2019, Cek Cara Nonton

Live streaming Arsenal vs Angers Live Beinsports 2 di Laga Pramusim 2019 malam ini

Live Streaming Arsenal vs Angers bisa disaksikan di Bein Sports 2 malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Arsenal vs Angers via beIN Sports 2 (berbayar) dalam laga ujicoba pramusim 2019, yang akan tersaji pada Kamis (1/8/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Arsenal vs Angers akan dihelat di Jean Bouin mulai pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming Arsenal vs Angers di laga persahabatan ujicoba pramusim 2019 malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga Angers vs Arsenal sendiri merupakan laga dua tim terluka. Arsenal baru saja menelan kekalahan dalam ajang Emirates Cup melawan Lyon dengan skor 1-2.

Di laga tersebut sebenarnya The Gunners sempat memimpin lebih dulu lewat aksi Pierre Aubameyang. Sayangnya, penyerang Lyon, Moussa Dembele mampu membalikkan kedudukan.

Kekalahan atas Lyon tersebut tentu saja membuat kecewa para supporter Arsenal.

Pasalnya, meskipun bukan ajang bergengsi, setidaknya piala Emirates Cup akan sedikit menghibur para fans yang sudah lama tidak melihat Arsenal menjadi juara.

Kini di laga melawan Angers pasukan Unai Emery tersebut tidak boleh sampai menelan kekalahan kembali agar tidak menambah luka para fans mereka.

Sementara itu, Angers sendiri menantang Arsenal di laga ini dengan modal yang kurang baik.