Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 702.500, Setelah Anjlok Rp 8.000

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga logam mulia atau emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) merosot Rp 8.500 per batang jadi Rp 702.500 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis (1/8/2019). Pada perdagangan Rabu kemarin, harga emas Antam dipatok Rp 711.000 per gram.

Seperti dikutip dari situs perdagangan Logam Mulia Antam, untuk harga buyback emas Antam pada perdagangan hari ini pun merosot Rp 9.000 menjadi Rp 631.000 per gram. Artinya, jika Anda menjual emas, Antam akan membeli di harga Rp 631.000 per gram.

Sebagai catatan, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sementara di gerai penjualan emas Antam lain bisa berbeda.

Adapun sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Setiap pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga emas Antam:

Emas batangan 0,5 gram Rp 375.750

Emas batangan 1 gram Rp 702.500

Emas batangan 3 gram Rp Rp 2.009.500

Emas batangan 5 gram Rp 3.332.500

Emas batangan 10 gram Rp 6.600.000

Emas batangan 25 gram Rp 16.392.500

Emas batangan 50 gram Rp 32.710.000

Emas batangan 100 gram Rp 65.350.000

