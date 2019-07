Jadwal & Live streaming Thailand Open 2019 Babak kedua Kamis (1/8) via Youtube Badminton Thailand

Live streaming Thailand Open 2019 babak kedua via Youtube Badminton Thailand Official dapat diakses mulai Kamis (1/8/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming Thailand Open 2019 babak 2 yang dapat diakses pada Kamis (1/8/2019).

Live streaming Thailand Open 2019 dapat diakses di streaming youtube.com Badminton Thailand Official, yang akan menampilkan pertandingan sengit di antaranya Marcus/Kevin vs Ou Xuan Yi/Zhang Nan (China) dan Fajar/Rian vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) mulai pukul 13.45 Wib.

Indonesia berhasil meloloskan 8 wakil ke babak kedua Thailand Open 2019 yang akan tayang di laman Badminton Thailand Official

Pada babak pertama Thailand Open 2019, Rabu (31/7/2019), di tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung gagal menang tunggal putri Korea Selatan, Sung Ji-hyun.

Dalam pertandingan yang berlangsung selama 43 menit tersebut, Gregoria Mariska Tunjung gagal menumbangkan lawannya dan kalah dengan skor 20-22, 17-21.

Sedangkan Lyanny Alessandra Mainakky dan Fitriani yang berhasil mengalahkan lawannya akan saling berhadapan pada babak kedua.

Di tunggal putra, Tommy Sugiarto sukses mengamankan tiket babak kedua Thailand Open 2019 berkat kemenangan yang diraihnya pada Rabu (31/7/2019).

Kemenangan itu diraih Tommy Sugiarto kala bersua Zhao Jun Peng dalam laga babak pertama Thailand Open 2019.

Ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil meraih kemenangan pada babak pertama turnamen Thailand Open 2019, Rabu (31/7/2019).