Kemarahan Ayu Ting Ting di Depan Atta Halilintar Ungkap Nasib Buku Nikah Enji Baskoro, Dibuang?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemarahan Ayu Ting Ting di Depan Atta Halilintar Ungkap Nasib Buku Nikahnya dengan Enji Baskoro, Dibuang?

Hubungan pernikahan antara Ayu Ting Ting dan Enji Baskoro masih jadi perbincangan meski keduanya sudah cerai. Terbaru, teman Ivan Gunawan itu mengungkapkan fakta baru di depan Atta Halilintar.

Pertemuan antara Atta Halilintar dan Ayu Ting Ting yang awalnya bercanda, mendadak nada bicara 'teman' Ivan Gunawan itu meninggi saat bahas buku nikah dengan Enji Baskoro

Atta Halilintar dan Anwar yang awalnya menertawakan isi dompet Ayu Ting Ting, mendadak ibunda Bilqies pun langsung meradang.

Padahal, Atta Halilintar dan Anwar ini sempat terang-terangan menyebut bahwa pedangdut ini merupakan orang terkaya di Depok.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Wow Trans 7, Kamis (1/8/2019), Atta Halilintar lantas membongkar tas dan dompet milik Ayu Ting Ting.

Tas Ayu Ting Ting ini terletak di sofa ruang makeup ini berwarna hijau merek Louis Vuitton.

"Oh my god, oh my god. Pasti branded semuanya nih," puji Atta Halilintar.

Lain halnya dengan pujian Atta Halilintar, Anwar malah menyebut tas Ayu Ting Ting ini seperti tas anak SD.

"Ini tasnya mohon maaf ye. Kayak depan tukang SD," seloroh Anwar.