Siap-siap! Inilah 10 Film Hollywood Tayang di Bioskop Indonesia Bulan Ini, The Angry Birds Movie 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selama bulan Agustus 2019, banyak film-film Hollywood yang dinanti. Berikut 10 film barat yang bakal tayang di bioskop Indonesia bulan ini.

1. Dora and The Lost Citt of Gold

Film live action dari Dora the Explorer akan tayang pada 7 Agustus 2019 mendatang.

Film garapan James Bobin ini mengisahkan petualangan berbahaya Dora dan sahabat monyetnya Boot untuk menyelamatkan orangtua Dora.

Dora and The Lost City of Gold dibintangi oleh Isabela Moner, Michael Pena, hingga Eva Longoria.

2. Once Upon a Time

Film yang dimeriahkan oleh Leonardo di Caprio dan Brad Pitt serta Margot Robbie ini siap menyapa penonton Indonesia pada 7 Agustus 2019.

Disutradarai Quentin Tarantino, Once Upon a Time bercerita tentang petualangan Rick Dalton seorang artis peran dan stuntman-nya Cliff Booth pada era 1969.

3. Scary Stories To Tell in The Dark

Film karya sutradara Andre Ovredal ini diaadaptasi dari novel horor legendaris berjudul Scary Stories to Tell in The Dark.