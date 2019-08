Bukan Pak RB! Nama Reino Barack di HP Syahrini Diungkap Aisyahrani, Incess Ungkap Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan Pak RB! Ini nama Reino Barack di kontak HP Syahrini yang diungkap pada Aisyahrani. Incess ungkap alasannya memberi nama itu.

Memang, sejak menikah pada 27 Februari 2019, Syahrini dan Reino Barack semakin mendapat sorotan.

Sejauh ini, publik meributkan hubungan dengan Luna Maya hingga kehamilan Syahrini pasca bulan madu dengan Reino Barack.

Sayangnya, banyak masih belum mengetahui apa nama kesayangan untuk Reino di kontak ponselnya.

Nah, dalam sebuah tayangan video di Youtube, Syahrini akhirnya mengungkapkan panggilan sayangnya kepada Reino Barack yang ada di dalam kontak ponselnya.

Syahrini menyampaikannya saat seorang warganet bertanya kepadanya. Sang adik, Aisyahrani pun membacakannya.

"Apa nama Pak RB di HP incess?" Aisyahrani menyampaikan pertanyaan warganet kepada Syahrini.

"Nih kalau Pak RB (Reino Barack) namanya 'my love' kalau dia (Reino Barack) 'love'. Jadi ada 'Love of My Life', 'My Heart'. Ya hidup Saya hanya menelepon my love, love of my life, sama ini my heart. Itu telepon khusus aku sama dia," jawab Syahrini.

Setelah menikah, Syahrini dan Reino Barack terus jadi sorotan publik, termasuk soal kehamilan Incess.

Isu kehamilan Syahrini berawal dari menggendutnya badan sampai kegemaran istri Reino barack pakai flat shoes juga menarik perhatian.