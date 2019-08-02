Piala AFF U15 2019
Hasil Akhir Timnas U-15 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-15 2019 : Skor Akhir 4-0, Pesta Gol
Hasil Akhir Timnas U-15 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-15 2019: Skor Akhir 4-0, Pesta Gol
Hasil akhir Timnas U-15 Indonesia vs Fillipina di Piala AFF U-15 2019 Grup A adalah 4-0
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil akhir Timnas U-15 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-15 2019 adalah 4-0
Skor akhir 4-0 Timnas U-15 Indonesia vs Filipina ada laga ketiga Grup A Piala AFF U-15 2019 di IPE Stadium, Chonburi, Jumat (2/8/2019).
Awal-awal babak pertama, timnas U-15 Indonesia langsung tampil menyerang.
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Menit kedelapan, timnas U-16 Indonesia mendapat sepakan bebas didepan kotak terlarang.
Namun Diandra Diaz gagal mengeksekusi dengan baik.
Percobaan tendangan pertama Marselino Ferdinand pada menit ke-14 masih melambung di atas mistar gawang.
Peluang terbunga oleh Diandra pada menit ke-18. Kedudukan masih sama kuat 0-0.
Menit ke-25, Marcelino Ferdinand mencetak gol pertama timnas U-15 Indonesia melalui sepakan jarak jauh.
Kedudukan 1-0 untuk timnas U-15 Indonesia.
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