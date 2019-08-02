Piala AFF U15 2019

Hasil Akhir Timnas U-15 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-15 2019 : Skor Akhir 4-0, Pesta Gol

Hasil Akhir Timnas U-15 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-15 2019: Skor Akhir 4-0, Pesta Gol

Hasil Akhir Timnas U-15 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-15 2019 : Skor Akhir 4-0, Pesta Gol
DOK. PSSI
Penyerang timnas U-15 Indonesia, Wahyu Drajat, merayakan gol yang ia cetak ke gawang Singapura pada ajang Piala AFF U-15 2019. 

Hasil akhir Timnas U-15 Indonesia vs Fillipina di Piala AFF U-15 2019 Grup A adalah 4-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil akhir Timnas U-15 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-15 2019 adalah 4-0

Skor akhir 4-0 Timnas U-15 Indonesia vs Filipina ada laga ketiga Grup A Piala AFF U-15 2019 di IPE Stadium, Chonburi, Jumat (2/8/2019).

Awal-awal babak pertama, timnas U-15 Indonesia langsung tampil menyerang.

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Menit kedelapan, timnas U-16 Indonesia mendapat sepakan bebas didepan kotak terlarang.

Namun Diandra Diaz gagal mengeksekusi dengan baik.

Percobaan tendangan pertama Marselino Ferdinand pada menit ke-14 masih melambung di atas mistar gawang.

Peluang terbunga oleh Diandra pada menit ke-18. Kedudukan masih sama kuat 0-0.

Menit ke-25, Marcelino Ferdinand mencetak gol pertama timnas U-15 Indonesia melalui sepakan jarak jauh.

Kedudukan 1-0 untuk timnas U-15 Indonesia.

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Hasil Akhir
Timnas U-15 Indonesia vs Filipina
Piala AFF U-15 2019
Skor Akhir
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Editor: Rendy Nicko
Sumber: BolaSport.com
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