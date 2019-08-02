Piala AFF U15 2019
Klasemen Piala AFF U-15 Grup A Usai Hasil Timnas U-15 Indonesia vs Filipina Skor Akhir 4-0, Puncak!
Klasemen Piala AFF U-15 Grup A Usai Hasil Timnas U-15 Indonesia vs Filipina Skor Akhir 4-0, Puncak!
Klasemen Piala AFF U-15 2019 Grup A usai pertandingan Timnas U-15 Indonesia vs Filipina berakhir dengan skor akhir 4-0
BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Piala AFF U-15 2019 Grup A untuk sementara mengalami perubahan usai laga matchday keempat Timnas U-15 Indonesia vs Filipina pada Jumat (2/8/2019).
Skor akhir 4-0 Timnas U-15 Indonesia vs Filipina pada laga keempat Grup A Piala AFF U-15 2019 di IPE Stadium, Chonburi, dicetak oleh Marcelino Ferdinan pada menit ke-25, Wahyu Agung pada menit ke-30, Marcell pada menit ke-36 melalui titik putih, dan Alexandro pada menit ke-65.
Atas hasil tersebut, Timnas U-15 Indonesia jadi pemuncak klasemen sementara Grup A Piala AFF U-15 2019 mengungguli Timor Leste untuk sementara.
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Hasil laga timnas U-15 Indonesia melawan Filipina pada matchday keempat Piala AFF U-15 2019mempengaruhi tabel klasemen sementara Grup A.
Timnas U-15 Indonesia melawan Filipina di matchday keempat Piala AFF U-15 2019 di Stadion Chonburi Campus, Jumat (2/8/2019).
Timnas U-15 Indonesia menang dengan skor 4-0 melawan Filipina.
Tiga gol timnas U-15 Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinan pada menit ke-25, Wahyu Agung pada menit ke-30, Marcell pada menit ke-36 melalui titik putih, dan Alexandro pada menit ke-65.
Dengan kemenangan itu, timnas U-15 Indonesia menggeser posisi Timor Leste dari puncak klasemen Grup A dengan 10 poin.
Sebelumnya timnas U-15 Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan tujuh poin.
Klasemen Piala AFF U-15
Timnas U-15 Indonesia vs Filipina
Skor Akhir
Piala AFF U-15 2019
Grup A
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