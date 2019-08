KalselPedia: Gedung Pelayanan Satpas Ditlantas Polda Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, KalselPedia - Gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel ini terletak di Jalan A Yani Km 21, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru .

Gedung Satpas Km 21 dibangun pada Tahun 2017 pada saat Kapolda Brigjen Pol Erwin Triwanto dengan Direktur Lalu Lintas waktu itu dijabat oleh Kombes Pol E. Zulfan, S.ik.

Kemudian dilakukan penambahan kembali fasilitas-fasilitas yang ada pada saat Kapolda Irjen Pol Drs. Yazid Fanani dan Dirlantas Kombes Pol Muji Ediyanto, serta Kasubditregident AKBP Afri Darmawan,S.ik., M.H.

Pelayanan Satpas Km 21 melayani penerbitan SIM A, A umum, B1, B1 umum, B2, B2 umum dan C (pembuatan baru, perpanjangan SIM) jadwal pelayanan Satpas di mulai dari Hari Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 wita (Non stop), Hari Jum'at 08.00 s.d 15.00 wita (istirahat salat jum'at 12.00 s.d 13.00) dan hari Sabtu pukul 08.00 s.d 11.00 wita.

fasilitas yang ada di Pelayanan yakni

1. Taman yang asri

2. Smoking area

3. Ruang Antrean FIFO (First in first out)

4. Meja Informasi

5. Ruang Yan Disabilitas

6. Ruang Ibu Menyusui

7. Ruang bermain Anak

8. Mesin Survey IKM

9. Layar Info Digital

10.Ruang tunggu yg nyaman

11.Meja pengaduan

12.Toilet umum dan disabilitas.

(Banjarmasinpost.co.id/irfani)