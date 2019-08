LIVE BEIN SPORTS 1 - Link Live Streaming Liverpool vs Man City di Community Shield, Cek Cara Nonton

Saksikan Live Streaming Liverpool vs Manchester City di laga persahabatan Community Shield 2019 bisa disaksikan di Bein Sports 1 malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan live streaming Manchester City vs Liverpool (Liverpool vs Man City) via beIN Sports 1 (berbayar) dalam Community Shield, yang akan tersaji pada Minggu(4/8/2019) malam.

Laga Liverpool vs Man City di ajang Community Shield akan dihelat mulai pukul 21.00 WIB. Link Live Streaming Liverpool vs Manchester City di laga persahabatan Community Shield Inggris malam ini bisa diakses via tautan berbayar di beinsports.com dan vidio.com premier.

Untuk Liverpool, Community Shield adalah peluang mereka untuk meraih trofi pembuka sebagai target sapu bersih yang dicanangkan manajemen tim.

Sedangkan bagi Manchester City kemenangan akan menambah sukses Community Shield kedua berturut-turut.

Musim lalu The Citizens memenangkan trofi Liga Inggris, Piala FA dan Piala Liga.

Untuk laga nanti, kedua tim akan hadir bukan dengan kekuatan terbaik mereka.

Liverpool yang di atas kertas bertindak sebagai tuan rumah akan tampil tanpa beberapa pemain.

Sadio Mane jelas absen, ia masih liburan usai menjalani Piala Afrika dan baru akan kembali pada Senin (5/8/2019).

Selain itu ada nama Nathaniel Clyne, Caoimhin Kelleher, dan Ryan Kent yang absen karena cedera.