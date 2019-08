Hasil Kualifikasi Moto2 MotoGP Ceko 2019, Dimas Ekky di Posisi Ini, Cek Link Live Streaming Trans7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil kualifikasi Moto2 di MotoGP Ceko 2019 akan disajikan. Alex Marquez menjadi terdepan, Dimas Ekky Pratama di posisi ini.

Balapan Moto2 di MotoGP Ceko 2019 akan disiarkan langsung dan live streaming Trans7.

Siaran langsung dan live streaming Trans7 MotoGP Ceko 2019 akan dimulai tayang pada pukul 17.00 WIB.

Jelang balapan, Pebalap Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Alex Marquez, berhasil mencatat waktu tercepat dalam sesi kualifikasi (QP) Moto2 Ceko di Sirkuit Brno pada Sabtu (2/8/2019).

Adik Marc Marquez ini diikuti pebalap Federal Oil Gresini, Sam Lowes di posisi kedua, dan pebalap Flexbox HP 40, Lorenzo Baldassarri di posisi ketiga.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pebalap Sky Racing VR46, Nicolo Bulega, dan pebalap Speed Up Racing, Fabio di Giannantonio.

Sementara pebalap Indonesia, Dimas Ekky akan mulai start pada posisi 32.

Hasil sesi kualifikasi Moto2 Ceko 2019.

1. Alex MARQUEZ - EG 0,0 Marc VDS - 2'06.787



2. Sam LOWES - Federal Oil Gresini Moto2 - 2'08.805



3. Lorenzo BALDASSARRI - FLEXBOX HP 40 - 2'10.766



4. Nicolo BULEGA - SKY Racing Team VR46 - 2'11.377



5. Fabio DI GIANNANTONIO - Beta Tools Speed Up - 2'12.053



6. Marco BEZZECCHI - Red Bull KTM Tech 3 - 2'12.273



7. Marcel SCHROTTER - Dynavolt Intact GP - 2'12.424



8. Bo BENDSNEYDER - NTS RW Racing GP - 2'12.840



9. Jake DIXON - Sama Qatar Angel Nieto Team - 2'13.121



10. Augusto FERNANDEZ - FLEXBOX HP 40 - 2'13.431



11. Jorge NAVARRO - Beta Tools Speed Up - 2'13.456



12.Thomas LUTHI - Dynavolt Intact GP - 2'13.483



13.Luca MARINI - SKY Racing Team VR46 - 2'13.590



14.Xavi VIERGE - EG 0,0 Marc VDS - 2'13.751



15.Remy GARDNER - ONEXOX TKKR SAG Team - 2'13.926



16.Brad BINDER - Red Bull KTM Ajo - 2'14.177



17.Tetsuta NAGASHIMA - ONEXOX TKKR SAG Team - 2'14.937



18.Enea BASTIANINI - Italtrans Racing Team - 2'14.969



19.Jorge MARTIN - Red Bull KTM Ajo - 2'14.376



20.Joe ROBERTS - American Racing KTM - 2'14.830



21.Andrea LOCATELLI - Italtrans Racing Team - 2'15.654



22.Somkiat CHANTRA - IDEMITSU Honda Team Asia - 2'15.657



23.Iker LECUONA - American Racing KTM - 2'15.707



24.Mattia PASINI - Tasca Racing Scuderia Moto2 - 2'15.718



25.Steven ODENDAAL - NTS RW Racing GP - 2'15.936



26.Lukas TULOVIC - Kiefer Racing - 2'16.048



27.Stefano MANZI - MV Agusta Temporary Forward - 2'16.611



28.Xavi CARDELUS - Sama Qatar Angel Nieto Team - 2'16.895



29.Jonas FOLGER - Petronas Sprinta Racing - 2'17.759



30.Dominique AEGERTER - MV Agusta Temporary Forward - 2'18.299



31.Philipp OETTL - Red Bull KTM Tech 3 - 2'20.173



32. Dimas EKKY PRATAMA - IDEMITSU Honda Team Asia - no time

