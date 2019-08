Banderol MPV Murah Agustus 2019, Wuling Mulai Kerek Harga, Merek Lain Pilih Tahan Harga

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga mobil MPV murah atau low multi purpose vehicle (LMPV) sudah ada yang merangkak naik memasuki bulan Agustus 2019. Perubahan harga ini terjadi di beberapa merek.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Wuling sudah melakukan perombakan harga untuk varian baru Confero, usai gelaran GIIAS kemarin.

Bila pada Juli 2019, Wuling masih menawarkan sembilan varian Confero, saat ini dipangkas hanya tinggal enam. Namun, ada dua varian baru yang dihadirkan, yakni Confero S 1.5C Lux (4x2) MT Black Interior dan S 1.5C Lux+ (4x2) MT Black Interior.

Keduanya dipasarkan dengan banderol Rp 172.800.000 untuk Lux dan Rp 186.800.000 untuk Lux+. Tidak sampai disitu, varian tertinggi yaitu ACT mulai mengerek harga, Rp 3,5 juta, dari sebelumnya Rp 191.800.000 naik menjadi Rp 195.300.000 on the road Jakarta.

Sementara, untuk merek lain di segmen MPV murah, masih sama dengan harga di awal Juli lalu. Mitsubishi Xpander masih tercatat sebagai MPV murah dengan banderol termahal, sedangkan duet Avanza serta Xenia juga belum ada perubahan harga.

Honda Mobilio Tipe E 2019

Begitu juga untuk Suzuki Ertiga, Nissan Livina, dan juga Honda Mobilo, masing-masing masih bertahan dengan harga lama tanpa ada perubahan memasuki semester kedua 2019.

Mitsubishi

Xpander GLX M/T Rp 210.300.000

Xpander GLS M/T Rp 226.800.000

Xpander GLS A/T Rp 237.800.000

Xpander Exceed M/T Rp 233.800.000

Xpander Exceed A/T Rp 244.200.000

Xpander Sport M/T Rp 246.400.000

Xpander Sport A/T Rp 256.400.000

Xpander Ultimate A/T Rp 265.100.000

Suzuki

Ertiga GA M/T Rp 196.000.000

Ertiga GL M/T Rp 215.500.000

Ertiga GL A/T Rp 226.000.000

Ertiga GX M/T Rp 229.500.000

Ertiga GX A/T Rp 240.000.000

Ertiga Suzuki Sport MT Rp 241.000.000

Ertiga Suzuki Sport AT Rp 251.500.000

