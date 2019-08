BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal tayang film Barat dan Indonesia di bulan Agustus 2019, lengkap dengan sinopsisnya.

Bulan Agustus ini, bioskop tanah air akan diramaikan oleh sejumlah film lokal hingga film internasional.

Film-film tersebut sudah dan akan tayang di sepanjang Agustus 2019 ini.

Tak hanya itu, film-film yang tayang bulan ini pun juga diisi oleh nama-nama tenar mulai dari Brad Pitt untuk film Hollywood hingga Iqbaal Ramadhan dan Adipati Dolken untuk film lokal.

Nah berikut daftar film Barat (Hollywood) yang akan tayang Agustus mengutip laman Tribun Kaltim:

1. Dora and The Lost Citt of Gold

Film live action dari Dora the Explorer akan tayang pada 7 Agustus 2019 mendatang.

Film garapan James Bobin ini mengisahkan petualangan berbahaya Dora dan sahabat monyetnya Boot untuk menyelamatkan orangtua Dora.

Dora and The Lost City of Gold dibintangi oleh Isabela Moner, Michael Pena, hingga Eva Longoria.

2. Once Upon a Time in Hollywood