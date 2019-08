Jadwal Timnas U-15 Thailand vs Malaysia, Lawan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF U-15 2019?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas U-15 Indonesia kini menunggu lawan di semifinal Piala AFF U-15 2019 antara Thailand, Malaysia dan Australia.

Sore ini, laga penentunya adalah Timnas U-15 Thailand vs Malaysia dan Timnas U-15 Brunei va Australia. Sayangnya, laga ini tak disiarkan langsung dan live streaming SCTV.

Laga Timnas U-15 Thailand vs Malaysia juga tak dijadwalkan live streaming Vidio.com Premier. Sayangnya, live streaming vidio.com menyiarkan laga Brunei vs Australia dan Laos vs Kamboja.

Baca: LINK Live Streaming Piala AFF U-15 2019 Brunei vs Australia, Penentu Lawan Timnas U-15 Indonesia

Sebagai juara Grup A, Timnas U-15 Indonesia menunggu lawan dari runner-up Grup B Piala AFF U-15 2019.

Tiga tim, Malaysia, Thailand dan Australia masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF U-15 2019 dari Grup B

Hari ini, Senin (5/8/2019) digelar laga pamungkas Grup B antara Thailand vs Malaysia dan Brunei Darussalam vs Australia serta Laos vs Kamboja.

Malaysia masih memuncaki klasemen sementara dengan raihan 10 poin.

Kemudian diikuti Thailand yang bertengger di peringkat kedua dengan poin yang sama tetapi kalah selisih gol.

Hasil seri sudah cukup untuk meloloskan Malaysia ke babak semifinal sebagai juara grup.

Sementara Thailand jelas tak ingin sebagai tuan rumah, lolos 'seadanya'.

Hanya kemenangan yang mengantarkan Thailand lolos ke semifinal sebagai juara grup B.