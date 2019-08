'Pabrik Uang' Salmafina, Putri Sunan Kalijaga di Tengah Kontroversi, Eks Taqy Malik Tulis Soal Hidup

BANJARMASINPOST.CO.ID - 'Pabrik uang' Salmafina Sunan, putri Sunan Kalijaga di tengah kontroversinya terungkap. Mantan istri Taqy Malik menulis soal kerasnya hidup.

Putri Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan sedang menggeluti dunia bisnis skincare ditengah kontroversinya yang hangat diperbincangkan publik.

Pada unggahan akun instagramnya @salmafinasunan, Salmafina Sunan membagikan beberapa fotonya ditengah kegiatan bisnis skincare yang digelutinya.

Pada unggahan foto Selasa (16/7/2019) tersebut Salmafina sedang melakukan pertemuan dengan teamnya pada bisnis skincare.

Salmafina memiliki sebuah bisnis skincare dengan merek Raena Skincare.

Raena skincare menjual produk antara lain masker wajah, pelembab, serum hingga essence.

Terlihat Salmafina Sunan dan team sedang meeting di UOB Plaza Thamrin.

Salmafina juga menuliskan curhatan ditengah badai yang dihadapinya dia tetap menjalankan bisnisnya dengan profesional.

"Yes I still can do corporate meeting in the middle of the storms," @salmafinasunan.

Salmafina menyebutkan dirinya harus menjaga badan dan pikirannya untuk tetap terkontrol menjalankan bisnis.