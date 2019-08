Berkat Minuman Segar Sari Buah Kasturi, Siti Asnah Ikut Pameran di Seluruh Indonesia

BANJARMASIN POST.CO.ID - Produk Sari Kasturi cukup menjanjikan dan bisa bersaing dengan minuman ringan yang sudah menasipnal.

Menurut Siti Asnah, pemilik Home Industri Adit - Tya Cake & Cookies, selama ini ada beberapa kendala dialami selama mengolah minuman dan wadai dengan bahas Kasturi.

"Kendala nya hanya di bahan baku dan dari pengolahan serta alat-alatnya belum modern. Karena kita masih manual," jelasnya.

Kalau bantuan dari kementrian , jelas dia, ada panci perebusan dan freezer penyimpanan.

"Kalau dari pemerintahan daerah bantuan nya banyak di sisi promosi. Alhamdulillah hampir keliling Indonesia," tegasnya.

Begitu juga label halal, HKI, dan uji Lep Gizi bantuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalsel.

Buah Endemik Kalimantan

Siti Asnah pun mencoba mengangkat buah endemik Kalsel maupun menggali potensi daerah yang belum terjamah pengusaha atau UMKM mana pun untuk dibikin Produksi Sari Buah Kasturi.

"Ide membikin minuman tersebut saat saya mendapat kesempatan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel mempertemukan saya dengan pengusaha minuman yang sudah terkenal di Makasar yaitu Markisa," paparnya.

Pelaku UMKM Home Industri Adit-Tya Cake & Cookies di Jalan Nakula Beruntung Jaya Banjarmasin ini mulai produksi Sari Buah Kasturi dari tahun 2012.

"Awal produksi banyak kekurangan dan kendala. Alhamdulillah berkat suport pemerintah maupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin maupun Provinsi Kalsel mengikuti pelatihan di IPB Bogor maupun promosi dan bantuan peralatan, akhirnya bisa dibikin menarik dan sesuai standart," ungkapnya.

Dijelaskan Asnah, awalnya produksi per bulan dari 500 botol per sampai 1.000 per bulan.

"Harganya di toko untuk ukuran 250 ml Rp 12.000 dan 70.000 ml seharga Rp 30.000," tandasnya.

