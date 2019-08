Lestarikan Kasturi Endemik Kalimantan di Depan Rumah, 14 Tahun Belum Berbuah

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Kasturi merupakan tanaman tropis khas dari Kalimantan, sehingga kebanyakan orang menyebutnya sebagai mangga kalimantan.

Tanaman kasturi yang memiliki nama latin Mangifera casturi, pada awalnya bersifat endemik (hanya ada) di hutan sekitar Banjarmasin di Kalimantan.

Namun karena banyaknya kasus penebangan hutan, tanaman ini mulai sulit untuk dijumpai di hutan Kalimantan.

Hal ini membuat tanaman ini telah masuk kedalam daftar merah IUCN (Internasional Union for Consercation of Nature) sebagai tumbuhan punah (Extinct in the Wild)”.

Punah di sini maksudnya, tanaman ini tidak dapat dijumpai lagi di habitat aslinya dan hanya dapat dijumpai di perkebunan maupun di kawasan konversi.

Mengingat pohon Kasturi cukup langka, Herawati pun mencoba menanam pohon Kasturi di depan rumahnya di Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin, sejak tahun 2004 lalu.

"Usianya sudah 14 tahun, tapi hingga sekarang masih belum berbuah. Tapi, dengan adanya pohon Kasturi, membuat rumah kami rindang dan sejuk walau pun cuaca cukup panas," katanya.

Menurut ibu tiga anak ini, tujuan menanam pohon Kasturi, ingin.melestari buah endrmik asli Banua dan tak hanya mengenal mangga dan durian saja. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)