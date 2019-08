LINK Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Filipina, Siaran Langsung SCTV Piala AFF U-18 2019

Saksikan siaran langsung dan Live streaming SCTV Timnas U-18 Indonesia vs Filipina Grup A Piala AFF U-18 2019, hari ini Selasa (6/8/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Filipina di Piala AFF U-18 2019 ditayangkan SCTV dan Vidio.com.

Laga Timnas U-18 Indonesia vs Filipina dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming SCTV (vidio.com premier). Live streaming Timnas U-18 Indonesia vs Filipina via vidio.com Premier bisa disaksikan mulai pukul 15.00 WIB.

Laga Timnas U-18 Indonesia vs Filipina digelar di Stadion Binh Duong 2, Vietnam.

Di Piala AFF U-19, Indonesia berada di Grup A, bersaing dengan Myanmar, Laos, Timor Leste, Filipina, dan Brunei.

Tim Nasional Indonesia U-18 antusias menghadapi turnamen Piala AFF U-18 di Vietnam. Pasukan Fakhri Husaini akan menghadapi Filipina, Selasa (6/8) di , Vietnam pukul 15.30 waktu setempat.

"Kami sudah siap tempur di turnamen ini. Pemain antusias dan mereka dalam kebugaran dan kondisi fisik yang baik," buka Fakhri dalam jumpa pers sebelum pertandingan dikutip BPost Online dari laman resmi PSSI.

Fakhri menjelaskan bahwa 23 pemain yang dibawa merupakan yang terbaik.

"Saya membawa pemain-pemain terbaik dalam tim ini yang berasal dari timnas U16 tahun lalu, kemudian klub yang bermain di liga Elite Pro Academy U18 dan beberapa tambahan pemain kelahiran tahun 2001 dan 2002," jelas Fakhri.

Fakhri juga bicara harapannya dalam turnamen ini.