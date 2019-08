Promosikan Buah Endemik Kasturi, Dibikin Minuman Segar, Produksi 1.000 Botol Per Bulan

BANJARMASIN POST.CO.ID - Minuman segar kemasan baik dalam botol maupun kotak bahan dasar buah jambu, mangga, pepaya, limau dan lain-lain, cukup banyak.

Namun, minuman kemasan dengan mengolah buah lokal, masih belum ada memproduksinya.

Siti Asnah pun mencoba mengangkat buah endemik Kalsel maupun menggali potensi daerah yang belum terjamah pengusaha atau UMKM mana pun untuk dibikin Produksi Sari Buah Kasturi.

"Ide membikin minuman tersebut saat saya mendapat kesempatan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel mempertemukan saya dengan pengusaha minuman yang sudah terkenal di Makasar yaitu Markisa," paparnya.

Pelaku UMKM Home Industri Adit-Tya Cake & Cookies di Jalan Nakula Beruntung Jaya Banjarmasin ini mulai produksi Sari Buah Kasturi dari tahun 2012.

Minuman segar Sari Buah Kasturi produksi Siti Asnah (ISt/Siti Asnah untuk Banjarmasinpost.co.id)

"Awal produksi banyak kekurangan dan kendala. Alhamdulillah berkat suport pemerintah maupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin maupun Provinsi Kalsel mengikuti pelatihan di IPB Bogor maupun promosi dan bantuan peralatan, akhirnya bisa dibikin menarik dan sesuai standart," ungkapnya.

Dijelaskan Asnah, awalnya produksi per bulan dari 500 botol per sampai 1.000 per bulan.

"Harganya di toko untuk ukuran 250 ml Rp 12.000 dan 70.000 ml seharga Rp 30.000," tandasnya. (banjarmasin post.co.id/syaifulanwar).