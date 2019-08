Satu JCH Kalsel Asal Tabalong Meninggal di RSAS An Noer Mekkah Karena Sakit, Berikut Penjelasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun. Kabar duka datang dari Tanah Suci Mekkah. Jemaah haji Kalsel asal Tabalong atas nama Masram Saleh Saat (61), alamat Jalan Masjid RT 05 Muara Uya Kabupaten Tabalong meninggal dunia di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), Minggu (5/8/2019).

Berita Duka diterima dari Ketua Kloter BDJ 05 Pahlepi berdasarkan Certifikat Of Death (COD) yang dikirim melalui media sosial sekitar pukul 22:23 Wita bahwa Masram Saleh Saat (61) dengan alamat Jalan Masjid RT 05 Muara Uya Kabupaten Tabalong meninggal dunia pada hari ini tanggal 05 Agustus 2019 pukul 12.07 WAS di RSAS An Noer Mekkah karena sakit.

Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, Noor Fahmi, membenarkannya. "Memang Almarhum sempat beberapa kali mendapat penangan khusus kesehatan.

Ketika masuk embarkasi bersama kloter BDJ 02, beliau langsung mendapat pelayanan kesehatan di Poliklinik Embarkasi karena sesak napas dan dirujuk ke rumah sakit Ratu Zaleha Martapura.

Baca: Raih Emas dan Pecahkan Rekor Lari Asia di Thailand, Dina Aulia Beri Kado Istimewa Hari Jadi Kalsel

Berangkat bersama kloter Bdj 05 menuju Madinah sesaat setelah itu beliau mendapat penangan khusus kembali di KKHI Madinah serta berlanjut dua kali KKHI Mekkah sampai akhirnya beliau di rujuk ke Rumah Sakit An Noer Mekkah, " kata Kakanwil Kemenag Kalsel tersebut.

Noor Fahmi bersama segenap Unsur PPIH Embarkasi Banjarmasin dan atas nama Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka yang mendalam atas meninggalnya Masram Saleh Saat. Semoga beliau Husnul Khotimah diampuni segala dosa, diberi kelapangan di dalam kuburnya dan moga beliau tercatat sebagai syuhada haji amin.

Baca: Viral Video Oknum Polantas Sumpal Mulut Wanita Pakai Surat Tilang, Ini Penjelasan Kasat Lantas

Dari laporan dr Nurlina selaku petugas kesehatan kloter Bdj 05 menerangkan bahwa sakit yang diderita beliau adalah paru obstruktif kronis (PPOK) yaitu penyakit peradangan paru yang berkembang dalam jangka waktu panjang.

Menurutnya, penyakit ini menghalangi aliran udara dari paru-paru karena terhalang pembengkakan dan lendir atau dahak, sehingga penderitanya sulit bernapas. Makanya ujar Nurlina beliau ketergantungan dengan oksigen namun detik-detik akhir saturasi oksigennya tidak bisa naik di bawah normal sekitar 70.

Dilanjutkannya, berita duka ini sudah disampaikan dengan pihak keluarga, segera setelah PPIH Embarkasi Banjarmasin melakukan koordinasi lanjutan dengan beberapa petugas kloter dan mendapat kepastian meninggalnya dengan bukti adanya COD. (banjarmasinpost.co.id /lis).