BANJARMASINPOST.CO.ID - Sensualitas Irish Bella Saat Hamil Anak Kembar Diungkap, Istri Ammar Zoni Pamer Foto Pose Begini

Maternity shoot atau foto masa kehamilan sering dilakukan kalangan selebriti untuk mengabadikan momen saat menantikan kelahiran sang bayi yang ditunggu-tunggu. Seperti dilakukan Ammar Zoni dan Irish Bella.

Bersama salah satu fotografer kenamaan Indonesia, Irish Bella dan Ammar Zoni lakukan foto session untuk maternity shoot.

Dengan perut membesar berisikan anak kembar, Irish Bella tampak cantik dan menawan bak boneka hidup.

The living doll

Maternity shoot @_irishbella_ @ammarzoni

Photo by @riomotret @riomotretofficial | Make up @rama_jee | Stylist @christiotanada | Hairdo @harisumakeup2 | Wardrobe by @jovneir | Accesories @pistos_official

Nuansa pakaian dan aksesoris Irish Bella bertema warna coklat yang hangat.

Tema warna yang lebih earth tone ini membuat aura keibuan Irish Bella terpancar.