Jadi Mutan Bernama Namor, Keanu Reeves Bakal Bergabung dengan Marvel Cinematic Universe

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hanya masalah waktu sebelum Namor berenang ke Marvel Cinematic Universe.

Nama Namor yang disebut-sebut sebagai mutan pertama menjadi perbincangan beberapa waktu terakhir karena diisukan bakal muncul dalam sekuel Black Panther.

Meskipun masih terlalu dini bagi Marvel untuk memulai proses casting, itu tidak menghentikan penggemar berspekulasi tentang aktor yang mereka inginkan memerankan karakter itu.

Sebagian besar pun menginginkan bintang film John Wick, Keanu Reeves, dan itu berhasil menarik perhatian ilustrator Marvel, Alexander Lozano.

Lozano pun mengubah Reeves menjadi Namor the Sub-Mariner lewat pensil dan kertas. Ia mengunggah sketas Reeves dalam bentuk salah satu jagoan Marvel tersebut.

" NAMOR! ...as much as i like the "arrogance" of the submariner running around in green speedos i certainly would love to see keanu in the bad ass black costume as the king of atlantis. #Namor #Submariner #KingofAtlantis #KeanuReeves #Marvel #Lozano #AlexanderLozano," tulis Lozano di akun Facebook-nya, Selasa (6/8/2019).

Terlepas dari isu tentang Namor itu, kabar lain menyebutkan bahwa Reeves akan muncul dalam film The Eternals, meskipun ia tidak muncul di panggung Comic-Con bersama bos Marvel Studios Kevin Feige saat memperkenalkan sebagian besar pemain.

Sementara Feige sendiri mengonfirmasi bahwa mereka berbicara dengan aktor tersebut untuk hampir "setiap film" yang dibuat oleh Marvel Studios.

"Kami berbicara dengannya untuk hampir setiap film yang kami buat. Kami berbicara dengan Keanu Reeves. Saya tidak tahu kapan, apakah, atau pernah dia akan bergabung dengan MCU, tetapi kami sangat ingin mencari cara yang tepat untuk melakukannya," ujar Feige dalam sebuah wawancara.

