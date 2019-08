Klasemen Piala AFF U-18 2019 & Jadwal Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Timor Leste, Live SCTV

Klasemen Piala AFF U-18 2019 Rabu (7/8/2019) dan jadwal Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Timor Leste di SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah menang 7-1 atas Filipina pada laga perdana yang berlangsung Selasa 6 Agustus 2019 sore WIB, skaud Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-18–akan bertemu Timor Leste di Piala AFF U-18 2019.

Jelang Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Timor Leste di SCTV, garuda muda berada di posisi puncak klasemen Piala AFF U-18 2019 Grup A

Laga melawan Timor Leste digelar di Stadion Go Dau pada Kamis 8 Agustus 2019 mulai pukul 18.30 WIB. Jika dilihat catatan terdahulu, Timnas Indonesia U-18 memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menundukkan Timor Leste. Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Timor Leste bisa diakses via Live Streaming SCTV

Namun Amiruddin Bagus Kahfi dan kawan-kawan tak boleh meremehkan Timor Leste yang digelaran kali ini tampil luar biasa. Sama seperti Indonesia, Timor Leste langsung tancap gas di pertandingan pertama mereka.

Menghadapi Brunei Darussalam, Expedito da Conceicao dan kawan-kawan menang 7-2! Performa tim U-18 layaknya tim U-15 mereka yang baru-baru ini berjuang di Piala AFF U-15 2019 yang digelar di Thailand. Saat itu mereka sempat menang 7-1 atas Filipina, Myanmar (3-1) dan Singapura (4-0).

Selain itu, tim U-15 Timor Leste sempat menahan Indonesia 1-1, meski akhirnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di laga terakhir fase grup menghentikan langkah Timor Leste. Karena itu, Indonesia pantang memandang enteng Timor Leste di laga nanti.

Terlebih, pelatih Timnas Indonesia U-18 Fakhri Husaini sejak awal mewanti-wanti skuadnya untuk tidak memandang remeh lawan-lawannya. Hal itu karena sejak awal Indonesia dijagokan melaju ke semifinal karena di fase grup hanya tergabung bersama tim-tim seperti Myanmar, Timor Leste, Filipina, Brunei dan Laos.

Indonesia terhindar dari Grup B yang berisikan tim-tim mapan. Di sana terdapat tuan rumah Vietnam, juara bertahan Malaysia, Thailand, Austalia, Singapura dan Kamboja. Karena itu, jika lolos ke semifinal, Mochammad Supriadi dan kawan-kawan bakal dihadapkan dengan negara-negara kuat Asia Tenggara.

Duo kembar timnas U-18 Indonesia, Amiruddin Bagus Kahfi dan Amiruddin Bagas Kaffa, menyapa pendukung pada laga semifinal Piala AFF U 18 2018 (SUCI RAHAYU/BOLASPORT.COM)

Klasemen Piala AFF U-18 2019