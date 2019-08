Nyanyian Giorgino Saat Istri Ammar Zoni, Irih Bella Pamer Foto Perut Besar, Bagaimana Ranty Maria?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini nyanyian Giorgino Abraham yang diposting nyaris bersamaan dengan istri Ammar Zoni memposting foto perutnya yang membesar. Bagaimana dengan Ranty Maria?

Giorgino Abraham merupakan mantan kekasih Irish Bella, sedangkan Ranty Maria juga pernah jadi kekasih Ammar Zoni.

Nah, saat Ammar Zoni dan Irish Bella kina menikmati untuk menunggu kehamilan bayinya, apa yang dilakukan Giorgino Abraham dan Ranty Maria?

Nyaris bersamaan dengan postingan Irish bella, Giorgino Abraham memposting video menyanyi lagu berbahasa inggris melalui akun instagramnya, @giorgino_abraham, Selasa (6/8/2019).

Diiringi alat musik gitar yang dipetik rekannya, Giorgino dengan penuh penghayatan menyanyikannya.

"johnnys guitar," tulisnya di caption video itu.

Sementara, Ranty Maria terakhir memposting pada lima hari sebelumnya.

"let my hair do the talking #wig," tulisnya di akun @rantymaria.

Sementara, pasangan selebritis Irish Bella dan Ammar Zoni tak lama lagi akan menjadi orangtua.

Saat ini Irish tengah hamil calon anak pertama.