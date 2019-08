Penjualan Cabai Masih Normal, Pedagang Prediksi Alami Peningkatan H-2 Jelang Hari Raya Iduladha

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kelangkaan cabai jenis rawit terjadi di pasar tradisional Sentra Antasari.

Tampak di lapak sejumlah pedagang cabai dipenuhi cabai-cabai jenis lainnya, Rabu (7/8/2019).

Di lapak Masriyah misalnya, stok cabai rawit hanya tersisa satu nampan, dan tidak sampai setengah dari nyiru tersebut.

Cabainya pun sebagian kecil tampak ada yang membusuk.

"Harga cabai rawit Rp 70.000 per kg, sekitar dua pekan yang lalu sempat dijual seharga Rp 90.000-100.000. Menjelang Lebaran Iduladha penjualan masih normal belum ada lonjakan," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selain cabai rawit, ada cabai jenis tiung dibanderol seharga Rp 70.000 per kg, jenis cabai miawa dipatok Rp 65.000 per kg.

"Untuk pasokan cabai saat ini hanya mengandalkan jenis lokal Kalsel, karena musim kemarau jadi dari Pulau Jawa tidak ada stok pengiriman," imbuhnya.

Cabai-cabai tersebut didatangkan dari Marabahan, Pengaron, dan Rantau.

Selain cabai, ada pula tomat seharga Rp 7.000 per kg, wortel seharga 13.000 per kg, kentang Rp 13.000, dan bawang bombay Rp 20.000 per kg.

Sebagaimana tahun sebelumnya, diungkapkan Masriyah penjualan akan meningkat pada H-2 menjelang Hari Raya Iduladha.