Pesan Menyentuh 'Pacar' Putra Ahmad Dhani, Dul Jaelani Disorot Maia Estianty, Aaliyah Massaid Rindu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesan Menyentuh 'Pacar' Putra Ahmad Dhani, Dul Jaelani Dikomentari Maia Estianty, Aaliyah Massaid Rindu Adjie Massaid

Putri pertama pasangan Adjie Massaid dan Reza Artamevia, Aaliyah Massaid menulis sebuah pesan haru. Selama ini aaliyah dikenal sebagai teman dekat Dul Jaelani, putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Tepat 8 tahun kepergian Adjie Massaid, teman dekat Dul Jaelani, Aaliyah Massaid menulis sebuah pesan. Pesan itu bahkan mendapat komentar dari mantan istri Ahmad Dhani, Maia Estianty.

Tak hanya mantan istri Ahmad Dhani, Maia Estianty yang berkomentar di pesan menyentuh teman dekat Dul Jaelani, Aaliyah Massaid itu. Namun ada juga Jeremy Thomas.

Unggahan putri mendiang Adjie Massaid, Aaliyah Massaid mengundang perhatian Maia Estianty.

Delapan tahun sudah aktor sekaligus model Adjie Massaid berpulang.

Meski begitu, putri tercinta Aaliyah Massaid tetap mengingat hari ulang tahun sang ayah yang jatuh pada 7 Agustus kemarin.

Aaliyah Massaid pun menuliskan ucapan selamat dengan mengunggah foto sang ayah saat menikah.

"Happy birthday to my Guardian Angel, i love you so much. keep smiling from up there dad, missing you every single day.

"Selamat ulang tahun untuk Malaikat Pelindungku, aku sangat mencintaimu. terus tersenyum dari atas sana ayah, aku merindukanmu setiap hari," tulis Aaliyah seperti dikutip TribunStyle lewat akun Instagramnya.