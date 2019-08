Beda Pangsa Pasar, Rental Motor Online di Banjarmasin Justru Pergunakan Jasa Ojol Handel Costumer

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bisnis rental sepeda motor online di Kota Banjarmasin masih tunjukkan eksistensi, di tengah kian banyaknya bermunculan ojek online.

Salah satu rental motor online, Amelindo Bike Rent misalnya, kerap mendapatkan penyewa hingga empat orang per hari.

"Ojol sebenarnya bukan saingan karena target market kami berbeda. Bahkan ojol cukup membantu kami sejauh ini," ujar Owner Amelindo Bike Rent, Rizaldi Ilman kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (8/8/2019).

Ditambahkannya, pihaknya kerap menggunakan jasa ojol untuk menhandel costumer. Kerjasama ini pun berjalan baik, Aldi sapaan akrabnya berharap ojol semakin ramai di Banjarmasin.

Baca: Inilah 3 Koleksi Baru Nike x Stranger Things yang Siap Meluncur, Segini Harganya

Baca: Digandeng Mantan Istri Aming, Evelyn Nada Anjani, Roy Kiyoshi Tak Lagi Bingung?

Baca: LINK Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs Timor Leste Piala AFF U-18 2019, Siaran Langsung SCTV

Tarif sewa di Amelindo Bike Rent dibedakan berdasarkan jenis motor. Jenis manual ditarif Rp 75.000 per 24 jam, matic ditarif Rp 100.000 per 24 jam, dan Big Matic di antaranya NMax, Aerox, dan PCX Rp 175.000 per 24 jam. Harga tersebut sudah termasuk dua helm dan jas hujan, bagi costumer yang motornya diantar dan diambil menambah biaya Rp 40.000.

Penyewa umumnya wisatawan domestik maupun luar negeri yang sedang berlibur ke Banjarmasin. Diceritakan Aldi, dia pernah terima orderan dari wiasatawan asing yang naik motor menuju Loksado Hulu Sungai Selatan (HSS).

"Sebelum sewa costumer harus melengkapi persyaratan, di antaranya jaminan EKTP dan NPWP, SIM C, Berfoto dengan motor yang disewa," urai Aldi.

Selain itu, penyewa bersedia menandatangani perjanjian kerusakan atau kehilangan unit, dan sepeda motor hanya digunakan di area Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)