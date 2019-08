Menu Masakan Banjar yang Wajib Ada di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Masakan khas banjar selalu yang paling dicari jika berkunjung ke Kalimantan Selatan.

Tidak jarang warung makan bernuansa masakan banjar selalu di temui di pinggir jalan.

Selain di warung dan rumah makan, masakan khas banjar juga bisa di temui di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.

Setiap hari selama breakfast, Junjung Buih Restaurant di Grand Dafam Q Hotel menyediakan beragam masakan Banjar seperti Ketupat Kandangan, Lontong, dan Nasi Kuning.

“menu masakan banjar ini Nikmatnya Menyantap Masakan Banjar Di Pool Deck Grand Dafam Banjarbaru

"Menu masakan Banjar ini wajib ada setiap pagi untuk tamu Grand Dafam Q Hotel. Tamu juga banyak yang dari luar kota, dari pada jauh-jauh mencari rumah makan yang jual ketupat kandangan mending sarapan di Grand Dafam Q Hotel saja, semuanya sudah lengkap disediakan," ujar Bambang Adi selaku Head Chef Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Jumat (10/8/2019).

Apalagi, jika sambil menikmati segarnya matahari pagi di Pool Deck, akan semakin menambah kenikmatan menyantap beragam masakan banjar.

Tidak hanya untuk tamu yang menginap, lanjut dia, sarapan di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, juga terbuka untuk umum, cukup membayar Rp100.000.

Selain bisa menikmati masakan Banjar tadi, bisa juga menikmati semua menu buffet yang sudah di sediakan atau biasa di

sebut juga dengan all you can eat.

Soal rasa sudah bisa dijamin nikmatnya, apalagi Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru memang terkenal dengan masakan nusantaranya.

Tunggu apalagi, segera datang ke Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru dan nikmati enaknya menyantap beragam masakan banjar di suasana Pool Deck yang santai.

Untuk informasi dan reservasi silahkan hubungi nomor telepon 0511 477 0099 atau 0813 5193 8908.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)