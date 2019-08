Satu Kata Menohok Maia Estianty Komentari Ucapan Manis Gading Marten pada Sophia Latjuba yang Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu kata menohok Maia Estianty saat mengomentari ucapan manis Gading Marten pada Sophia Latjuba yang sedang berulang tahun.

Ya, Sophia Latjuba baru saja merayakan ulang tahunnya. Tak disangka Gading Marten turut memberikan ucapan melalui akun Instagramnya.

Ucapan Gading Marten pada Sophia Latjuba itu membuat Maia Estianty juga ikut berkomentar.

Aktris cantik Sophia Latjuba baru saja merayakan ulang tahunnya ke-49 pada 8 Agustus 2019 lalu.

Baca: Suara Barbie Kumalasari Disebut Sebabkan Gempa Bumi, Istri Galih Ginanjar Akui Lagunya Bikin Begini

Baca: Penegasan Menteri Susi Soal Gading Marten dan Nadine Kaiser yang Dijodohkan, Sebut Eks Gisel Begini

Rekan-rekan artis Sophia Latjuba pun tak lupa memberikan ucapan selamat kepada ibu dua anak tersebut.

Dari sekian banyak yang memberikan ucapan untuk Sophia Latjuba, Gading Marten jadi salah satu sosok yang cukup menarik perhatian.

Gading Marten memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Sophia Latjuba melalui akun Instagramnya.

Gading Marten tampak mengunggah foto dirinya dan Sophia Latjuba dengan latar pemandangan yang indah.

"Hbd to the beautiful soul @sophia_latjuba88 wishing u all the best in ur life.. much happiness.. And God be with u always," tulis Gading Marten di akun Instagram pribadinya pada Kamis (8/8/2019).

Setelah memberikan ucapan tersebut, banyak orang pun dibuat penasaran dengan hubungan Gading Marten dan Sophia Latjuba.