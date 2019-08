LIVE MOLA TV! Cara Live Streaming Manchester United vs Chelsea Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI

Link Live Streaming Mola TV Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris malam ini

Pertandingan Manchester United vs Chelsea menjadi partai akbar yang tersaji dalam pekan perdana Liga Inggris 2019-2020.

Apalagi dengan rivalitas tinggi Manchester dengan Chelsea sebagai dua tim tersukses—selain Manchester City—di Liga Inggris dalam satu dekade terakhir.

Manchester United akan sedikit diuntungkan dengan status mereka sebagai tim tuan rumah dalam pertandingan yang dihelat pada Minggu (11/8/2019).

Namun, keuntungan yang didapat Manchester United bukan hanya sekadar faktor dukungan suporter yang lebih banyak.

Manchester United juga akan diuntungkan dengan kondisi skuad yang lebih kompetitif ketimbang Chelsea.

The Red Devils kemungkinan "hanya" akan kehilangan oleh tiga pemain. Itupun, bukan salah satu dari pemain yang sering diandalkan pada musim lalu.

Ketiga pemain tersebut adalah Eric Bailly (bek tengah, cedera lutut), Timothy Fosu-Mensah (bek kanan, cedera lutut), dan Alexis Sanchez (penyerang, kebugaran).